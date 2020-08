Kinder sind die Zukunft, zwei Orte der Gemeinde Nottertal-Heilinger Höhen investieren daher in ihre Kindergärten. (Symbolbild)

Nottertal-Heilinger Höhen. Bothenheilingen plant nach der Modernisierung, auch die Außenspielfläche zu erweitern. Neunheilingen will weiteren Betreuungsraum bauen.

Nottertal-Heilinger Höhen investitiert in zwei Kindergärten

30.000 Euro sind in die Sanierung des Kindergartens Kleine Strolche in Bothenheilingen geflossen. Laut Ortschaftsbürgermeister André Hettenhausen (parteilos) wurden Heizung und Sanitäranlagen modernisiert. Zudem wurden die Räume mit Energiesparleuchten ausgestattet und eine Akustikdecke installiert. Bezahlt wurde dies noch aus dem Haushalt der Gemeinde Bothenheilingen, denn die Sanierung erfolgte vor Gründung der Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen zum 31. Dezember 2019. Hettenhausen sieht das als Investition in die Zukunft. Pläne gibt es für die Erweiterung der Außenspielfläche.

Auch Neunheilingen investiert in seinen Kindergarten mit dem Namren Arche Nova. Die Kapazität soll erweitert werden. Laut Ortschaftsbürgermeister Sandro Seeländer (parteilos) ist der Bedarf gestiegen. Deshalb soll demnächst ein weiterer Betreuungsraum in der alten Schule entstehen.

Baubeginn soll noch in diesem Jahr sein.