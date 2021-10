Nun doch keine Sanierung des Schullandheims von Mühlhausen

Das Schullandheim Waldschlösschen am Stadtwald in Mühlhausen sollte saniert werden. Nun sind die Pläne wohl geplatzt.

Unstrut-Hainich-Kreis. Unstrut-Hainich-Kreis kann die Finanzlücke beim Waldschlösschen in Mühlhausen nicht schließen.

Wohl gescheitert sind nun doch die Pläne des Kreises, sein Schullandheim „Waldschlösschen“ in Mühlhausen komplett zu sanieren und dann wieder zu eröffnen. Der Kreistag soll am 8. November einen entsprechenden Beschluss vom September 2020 aufheben. Der Grund: Es würde zu teuer. Wie der Landrat im Kreisausschuss sagte, betrüge der nötige Eigenanteil inzwischen rund 1,8 Millionen Euro. Dieses Geld müsste etwa beim Straßenbau oder den Schulsanierungen abgezweigt werden. Das wolle keiner.

Die ursprüngliche Planung sah vor, dass der Kreis nur 300.000 Euro von insgesamt rund drei Millionen Euro tragen müsse. Der weitaus größere Teil sollte aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen“ kommen. Noch im März hatte das Landratsamt den Eingang des Zuwendungsbescheids vermeldet.

Doch gestiegene Preise und die starren Förderbedingungen führten nun zur deutlichen Vergrößerung der Finanzlücke. Das Schullandheim am Stadtwald wurde 2019 wegen erheblicher baulicher Mängel geschlossen. Sein Betrieb ist eine freiwillige Aufgabe des Kreises. Auch deshalb sollte es nach der Sanierung an einen externen Betreiber vergeben werden. Was nun aus dem Areal wird, ist völlig offen.