Nur der Griff in die Rücklage rettet Bad Langensalzaer Etat

Die Zeiten werden magerer für die Stadt Bad Langensalza. Nach Jahren üppiger Investitionen stehen dieses Jahr noch einmal einige größere Vorhaben auf dem Plan, aber künftig wird der Fokus mehr auf Erhalt des Bestehenden liegen müssen. Das machten Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) und die Kämmerin Sabina Reinhardt im Hauptausschuss deutlich.

Dort begannen am Dienstag die öffentliche Vorstellung des Entwurfs für den Etat 2020 und die Debatte darüber. Fünf weitere Sitzungen – die nächste am Donnerstag um 18 Uhr im Rathaus – sollen folgen, bevor der Rat den Haushalt Ende Februar beschließen wird.

Reinhardt stellte zu Beginn Eckdaten und Entwicklungen bei Einnahmen und Ausgaben vor. Bei einem öffentlichen Haushalt ist es demnach nicht sehr viel anders als im Privaten: Die Ausgaben müssen von Einnahmen gedeckt werden; zuerst müssen Pflichtausgaben bedient werden, also gesetzlich vorgeschriebene oder vertraglich vereinbarte Leistungen; Geld muss für größere Anschaffungen und Erneuerung des Vorhandenen auch in Zukunft angespart werden und am Ende muss alles wirtschaftlich auch auf Dauer stabil ist sein. Erst wenn nach all dem etwas übrig ist, kann auch Geld für freiwillige Ausgaben verwendet werden.

Wie steht es um den Etat Bad Langensalzas? Zum einen sinken die Einnahmen. Vom Land kommt zum Beispiel 2020 fast eine halbe Million Euro weniger an Schlüsselzuweisungen – eine Folge der guten Lage der letzten Jahre. Aus demselben Grund steigt die Kreisumlage um fast 380.000 Euro. Die Einnahme aus der Gewerbesteuer in diesem Jahr mit 9,4 Millionen Euro drei Millionen niedriger als 2019. Anderseits steigen die Ausgaben, etwa für Personal, unter anderem wegen Tarifsteigerungen um 220.000 Euro. Deutlicher ist, vor allem wegen der Zuschüsse für die Kindergärten, der Anstieg bei den Sozialausgaben. Sie wachsen von 5,8 Millionen auf 6,5 Millionen Euro. Vor allem die Lohnsteigerungen in den Kitas seien der Grund dafür, sagte Reinhardt: Um genug Fachkräfte zu finden, müssten die Träger ihr Personal besser bezahlen.

Fehlbetrag von fast einer Million

Der Effekt: Im laufenden Betrieb – dem Verwaltungshaushalt – bleibt in der Stadtkasse nicht mehr soviel Geld übrig, um es für Werterhalt und Neuinvestitionen – im Vermögenshaushalt - auszugeben. 2018 wurde noch eine sogenannte freie Spitze von 3,26 Millionen Euro erwirtschaftet, 2019 waren es 1,3 Millionen. In diesem Jahr ist der Saldo negativ: Fast eine Million Euro Fehlbetrag werden erwartet, nächstes Jahr gar 1,85 Millionen. Erst danach soll wieder eine Null erreicht sein.

Kredite darf die Stadt nicht aufnehmen, auch eine Erhöhung der Steuern ist nicht vorgesehen. Also muss die Stadt ihre Rücklage angreifen, um trotzdem die nötigen Investitionen stemmen zu können. Von den gut 9,1 Millionen auf der hohen Kante sind etwa 5,5 Millionen Euro zum Verbrauch eingeplant. Mit dem verbleibenden Geld hat die Stadt immerhin noch ein Polster, das deutlich über der vorgeschriebenen Mindestrücklage von knapp 700.000 Euro liegt. Und sie baut weiter ihre Schulden ab um 1,1 Millionen Euro auf dann noch 11,7 Millionen.

Die Instandhaltung all dessen, was in den vergangenen Jahren geschaffen worden sei, „wird uns künftig noch wesentlich mehr beschäftigen“, sagte Matthias Reinz. So gab es es schon Reparaturbedarf im Japanischen Garten, auch an vielen anderen Stellen müsse bald dringend nachinvestiert werden. Sogar die Ausgaben für in die Jahre gekommene Verkehrsschilder steigen deutlich, wie Kämmerin Reinhardt sagte.

Der Ausschuss geht nun zunächst Seite für Seite des Haushaltsentwurfs durch, bevor die Debatte um Änderungsvorschläge der Fraktionen beginnt.

Ausgewählte Positionen im Etat für 2020:

Fast 14 Millionen Euro umfasst der Entwurf für den Bad Langensalzaer Vermögenshaushalt 2020 – also die geplanten Investitionen inklusive der Kredittilgung.

Mit Abstand größter Posten ist die Sanierung der Friederikentherme mit 8 Millionen Euro, davon kommen 7 Millionen als Fördermittel vom Land.

Für die Fertigstellung des neuen Abenteuerspielplatzes Fagati an der Thiemsburg sind 460.000 Euro vorgesehen, davon 320.000 Euro vom Land.

Die begonnene Sanierung des Stadions der Freundschaft soll mit 717.000 Euro abgeschlossen werden.Für das Freibad Wiegleben gibt es wieder einen Invest-Zuschuss von 5000 Euro.

Für den Rathausbrunnen sind 16.000 Euro vorgesehen.

5000 Euro sind für die Schaffung einer Freilauffläche für Hunde vorgesehen.In den Spielplatz Jüdenhügel sollen 20.000 Euro fließen.

Weitergehen soll die Dorferneuerung in Aschara, Eckardtsleben, Illeben und Klettstedt laut Prioritätenliste der Orte.

Die Einführung des Digitalfunks für die Feuerwehr kostet 35.000 Euro.