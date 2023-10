Nur in Unterhose ausgesperrt: Missgeschick ruft in Mühlhausen Polizei auf den Plan

Mühlhausen. In Mühlhausen wiederfuhr einem 43-Jährigen ein peinliches Missgeschick. Die Polizei konnte ihm am Ende helfen.

Am Dienstagabend wurde die Polizei in Mühlhausen in die Langensalzaer Straße gerufen. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, habe es zunächst die Meldung gegeben, dass ein Mann im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses randaliere.

Vor Ort trafen die Beamten auf einen nur mit einer Unterhose bekleideten 43-Jährigen, der sich versehentlich aussperrte und versuchte wieder in seine Wohnung zu gelangen. Auf Grund der spärlichen Bekleidung des Mannes, glaubten ihm die Beamten und sahen auch keine strafbare Handlung. Durch einen Freund bekam der 43-Jährige zunächst warme Kleidung und es wurde versucht, die Mitbewohnerin des Mannes zu erreichen.

