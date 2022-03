Ein fast komplett nackter Kunde hat in einer Mühlhäuser Schneiderei für Aufregung gesorgt.

Nur noch Socken an: Mann entblößt sich in Mühlhäuser Schneiderei

Mühlhausen. Ein kurioser Fall beschäftigt die Mühlhäuser Polizei. Ein Mann betrat eine Schneiderei, um sich eine Hose kürzen zu lassen. Doch dann stand er nur noch in Socken vor der Mitarbeiterin.

Die Kriminalpolizei in Mühlhausen sucht Zeugen zu einer exhibitionistischen Handlung im Mühlhäuser Gerberviertel. Dort betrat am 27. Januar (ein Donnerstag), gegen 13 Uhr, der gesuchte Mann eine Schneiderei, um sich eine Hose kürzen zu lassen. Er sollte in der Umkleidekabine die Hose anziehen, damit der Saum abgesteckt werden könne.

Als die Mitarbeiterin hörte, dass der Vorhang geöffnet wurde und sie daraufhin zur Umkleidekabine kam, stand der Mann nur in Socken - nackt - vor ihr. Sie forderte ihn auf, das Geschäft zu verlassen, was er, nachdem er sich wieder angezogen hatte, auch tat. Er verließ die Schneiderei in Richtung Gerberei.

Der Täter soll ungefähr Mitte 60 und knapp 1,70 Meter groß gewesen sein. Er hatte dunkle, leicht grau-melierte Haare. Er trug ein blau-beige kariertes Hemd, braune Socken und eine grau-grüne Hose. Er wirkte gepflegt und hatte einen Beutel bei sich.

Wer hielt sich zur Tatzeit im Gerberviertel auf und kann sich an einen Mann erinnern, auf den diese Beschreibung passt? Wer kennt einen Mann, der möglicherweise von diesem Vorfall erzählt hat oder beabsichtigte, sich eine Hose kürzen zu lassen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

