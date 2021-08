Oberdorla: Der rote Faden durchs Leben des Nico Wieditz

Oberdorla. Warum der Oberdorlaer Musiker Nico Wieditz schon mit 45 Jahren sein musikalisches Lebenswerk veröffentlicht.

Er nennt es sein musikalisches Lebenswerk. Dabei ist Nico Wieditz gerade mal 45 Jahre alt. Und doch, so sagt er, ist genau jetzt Zeit für eine Zäsur, um sich in die zweite Hälfte stürzen zu können. „Ich bin an einem Wendepunkt angekommen.“

Und er scheint bereit dafür.

Wieditz hat sich einen Namen gemacht mit seinen Orgelkonzerten, den „Starlights“, bei denen er die Kirchen illuminiert und den Orgeln ganz ungewohnte Töne entlockt, am Klavier, als Organist in verschiedenen Thüringer Kirchen.

Und doch ist es das Klavier, das in seinem Album „Una corda“ die Hauptrolle spielt. Zudem hat er erstmals mit 30 Orchestermusikern und Symphonikern für ein Album zusammengearbeitet. Seit wenigen Wochen ist es auf dem Markt.

Das Album beschreibt den „Una corda“, den roten Faden, der sich durch Wieditz‘ Leben zieht. Es ist eine musikalische Bilanz -- die Geschichte von Verlustängsten, über ein Aufwachsen als Halbwaise und als Teil-Autist mit der Fähigkeit, Musik zu hören und simultan wiederzugeben. Es ist auch die Geschichte über eine schwierige Kindheit in Oberdorla, ein schweres Erwachsenwerden, über eine Zeit, in der Wieditz sich jederzeit von seiner Mutter beschützt wusste – „Sie ist heute noch mein wichtigster Ansprechpartner“ --, die aber dennoch manch negative Erfahrungen des Sohnes nicht verhindern konnte.

Die Musik -- speziell das Klavier -- werden früh zu seinem Zufluchtsort. „Das Klavier ist meine Welt“, sagt er. Und es ist die Mutter, die ihm den Zugang in diese Welt ermöglicht, indem sie bei der Musikschule in Mühlhausen so lange drängt, bis ihr Sohn sich an dieses Instrument setzen kann.

Es war der Wunsch des Vaters, der früh bei einem Motorradunfall ums Leben kam, dass der Sohn dieses Instrument erlernt – das, so weiß es Wieditz zu erzählen, „Grundinstrument für alles, wie mein Vater sagte“.

Die Titel erzählen Episoden aus seinem Leben – den Weg von der Blindheit des Kindseins („Blind“), den dort gemachten Erfahrungen, die erst viel später aufgearbeitet werden können, bis hin zur Geburt der Tochter („Dark Princess“).

Da ist „Go home“, das für seine schwere Kindheit steht, über die er mittlerweile sagt: „Ich muss offen damit umgehen; es gehört zu mir.“ Es sind die Eindrücke der Geburt seiner Tochter Emilia und ihrer ersten Lebensmonate, es sind die Emotionen, die ausgelöst wurden im vergangenen Jahr, als ein Junge aus Niederdorla bei einem Moped-Unfall ums Leben kam. „Sail away“ nennt er dieses Instrumentalstück.

Sein Album sieht er als Appell an die Menschlichkeit und gibt einem seiner Songs den Titel „Mensch bleibt Mensch“. Mensch sein dürfen, frei sein dürfen, behütet sein dürfen. Es sind für ihn die wesentlichen Bausteine des Lebens.

Er weiß, dass dieses Werk „Una corda“ viele melancholische Züge enthält, ein nachdenkliches Album ist, und würde es gern sehen, würden es auch seine Zuhörer als Anlass für eine Reflexion des eigenen Lebens nehmen.

„Una corda“ ist mehr als eine CD. Es ist ein Hardcover-CD-Buch, das die Texte auf Deutsch und Englisch enthält, um zwei Welten zu spiegeln, zwei Welten, in denen Wieditz aufgewachsen ist und noch immer lebt, es enthält die Noten, um die Musik nachspielen zu können.

„Dieses Album ist für mich nicht nur irgendein Solo-Album, sondern es ist ein echtes Lebenswerk für mich geworden.“ Und wer Wieditz‘ Biografie kennt, die nächstes Jahr in einem Buch niedergeschrieben sein soll, er wird auch nach dem elften und letzten Song des Albums bewegt vor dem CD-Player sitzen bleiben.

Wieditz steht an einem Wendepunkt; das macht er im Song „Mein Leben“ deutlich: „Ich möchte Räume füll’n mit meinen Ideen, möchte mutig neue Wege geh’n, damit sich Träume auch für mich erfüll’n und ich am Ende sag. Mein Leben war schön.“

Das CD-Buch „Una Corda“ ist zu erhalten in der Buch- und Kunsthandlung Strecker in Mühlhausen und in der Geschenkboutique in Oberdorla, Angerzentrum.