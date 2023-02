Öffentliche Altstadtführung durch Mühlhausen

Mühlhausen. In Mühlhausen findet eine öffentliche Führung durch die Altstadt statt. Eine Anmeldung vorab wird empfohlen.

Wer das mittelalterliche Flair von Mühlhausen erleben möchte, der kann am Samstag, 25. Februar, um 11 Uhr an einer öffentlichen Führung durch die Altstadt teilnehmen. Treffpunkt ist die Tourist-Information in der Ratsstraße 20. Die Teilnahmegebühr beträgt acht Euro pro Person und eine Anmeldung vorab wird empfohlen unter Telefon: 03601 / 404770.

Während der Führung können Interessierte die Sehenswürdigkeiten der Mühlhäuser Altstadt entdecken. Dazu gehören die nahezu vollständig erhaltene Stadtmauer, das Rathaus, elf gotische Kirche, verwinkelte Gassen und Bürgerhäuser aus Stein und Fachwerk. Die Stadtführer werden Wissenswertes und die ein oder andere Geschichte beisteuern.