Ein öffentlicher Bundeswehr-Appell (Symbolbild) findet am 31. März in Bad Langensalza statt.

Öffentlicher Appell der Bundeswehr in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Feierliche Zeremonie zu Kommandoübergaben des in Gotha stationierten Aufklärungsbataillons.

Ein öffentlicher Appell der Bundeswehr findet am 31. März um 10 Uhr auf dem Parkplatz Jahnstraße in Bad Langensalza statt. Anlass sind Kommandoübergaben innerhalb des Aufklärungsbataillons 13. Das ist in Gotha stationiert, die Stadt Bad Langensalza ist Patengemeinde seiner Ersten Kompanie. Für den Appell wird vorab der gesamte Parkplatz gesperrt, ebenso während der Zeremonie der Waidweg und die Jahnstraße.