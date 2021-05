Öffnen der Innenstädte noch entfernt

Unstrut-Hainich-Kreis. Der Unstrut-Hainich-Kreis weist zweitniedrigste Corona-Inzidenz Thüringens auf und ist dennoch von einer Öffnung von Geschäften und Außengastronomie derzeit noch ein Stück entfernt.

Es gibt derzeit keine Gespräche zwischen Stadtverwaltung und Händlern aus Mühlhausen mit dem Ziel, die Öffnung von Gastronomie und Handel voranzutreiben.

Das sagte Mühlhausens Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD). In der Vergangenheit habe es zwei Gesprächsrunden gegeben, nun habe man sich aber um vier Wochen vertagt. „Es ist für Händler und Gastronomen keine Alternative, einmal für ein paar Tage aufzumachen und dann wieder schließen zu müssen, weil die Inzidenz erneut über 100 liegt“, meint Bruns. Dabei gehe es um Probleme wie Kurzarbeit, aber auch das Ordern von – unter Umständen auch leicht verderblicher – Ware. Zum Öffnen von Läden und Außengastronomie ist eine stabile Inzidenz von weniger als 100 Corona-Neuinfektionen binnen sieben Tagen, bezogen auf 100.000 Einwohner, notwendig.

Davon ist der Unstrut-Hainich-Kreis derzeit noch entfernt. Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes lag die Inzidenz am Mittwochmorgen bei 136. Exakt 300 Menschen sind infiziert, 26 werden im Krankenhaus behandelt, einer mit einem schweren Verlauf, heißt es von der Kreisverwaltung.

Auch Landrat Harald Zanker (SPD) wird nach eigener Aussage immer mal wieder zu diesem Thema angefragt. Solange es keine stabilen Zahlen von unter 100 gibt, wolle er keine Hoffnung schüren, sagt er. Zugleich vernehme er den Druck aus der Wirtschaft und der Bevölkerung nach normalem Leben, der sei nachzuvollziehen.

Laut Zanker gibt es einen leichten Zuwachs an Infektionen in der Fläche. Einzelne Hotspots im Landkreis seien weiterhin nicht zu verzeichnen. Beruhigt habe sich auch die Lage in einer Kommune des Kreises, die darauf zusteuerte, dass ein Prozent der Einwohner infiziert ist. Dann hätte der Landkreis eingegriffen – die Schule, die Kindergärten und Spielplätze geschlossen. Dazu ist man nun nicht mehr gezwungen; die Zahlen sind auch dort zurückgegangen. Trotz recht stabiler Inzidenzen im Bereich zwischen 100 und 150 rechne Zanker damit, auch im Juni die Hilfe der Bundeswehr zu benötigen. Seit Monaten sind Soldaten bei der Kreisverwaltung zur Kontaktnachverfolgung, in Pflegeheimen und im Krankenhaus im Einsatz. Man wolle die Verlängerung der Einsätze bei der Bundeswehr beantragen.

Dass die in Aussicht gestellten Erleichterungen für gegen eine Corona-Infektion Geimpfte die Kontrollen weiter erschweren, daraus macht er keinen Hehl. „Ich hoffe darauf, dass nicht Geimpfte den Rechtsgrund für dieses Vorgehen verstehen.“ Geimpfte müssen beispielsweise keine Schnelltests mehr vorweisen, wenn sie einkaufen oder zum Friseur möchten.

Seit Anfang dieser Woche ist es auch Sportvereinen wieder erlaubt, in kleinen Gruppen von bis zu fünf Kindern und Jugendlichen unter 14 Jahren zu trainieren – sofern Trainer oder Übungsleiter einen negativen Test vorweisen können. Während sich die Ergebnisse von Schnelltest und PCR-Test leicht belegen lassen, ist es beim Selbsttest schwierig. Doch auch der ist erlaubt. „Da geht es darum, uns glaubhaft zu versichern, dass dieser Test gemacht und negativ ausgefallen ist“, meint Zanker.

Wie viele Sportvereine mit dem Training wieder begonnen haben, dazu gebe es keinen Rücklauf.