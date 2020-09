Ökumenische Andacht zum Tag der Einheit in Mühlhausen

Mühlhausen. Zum Tag der deutschen Einheit findet die ökumenische Andacht in der Divi-Blasii-Kirche in Mühlhausen statt.

Eine ökumenische Andacht zum Tag der deutschen Einheit wird am Samstag, 3. Oktober, um 16 Uhr in der Divi-Blasii-Kirche in Mühlhausen gefeiert. In der Kirche am Johann-Sebastian-Bach-Platz können laut dem Hygieneschutzkonzept mehr Menschen teilnehmen als in der ursprünglich geplanten Kirche Sankt Marien. Die katholische und die evangelische Kirchengemeinde sind zu dem Gottesdienst eingeladen.

Die Erntedankgaben werden ebenfalls am Samstag aber bereits zwischen 11 und 12 Uhr in der Kirche Sankt Georgii (Feldstraße 76) entgegengenommen. Die Spenden gehen an die Mühlhäuser Tafel. Dabei sei alles willkommen, da alles benötigt werde, teilt Pfarrer Marc Pokoj mit.