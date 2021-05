Ökumenisches Hainich-Klinikum in Mühlhausen dankt Pflegepersonal

Mühlhausen. 800 Mitarbeiter arbeiten im Pflegebereich des ÖHK in Mühlhausen. Zum Tag der Pflege am 12. Mai will die Klinik danke sagen.

Die Mitarbeiter des Ökumenischen Hainich-Klinikums (ÖHK) in Mühlhausen mussten in Corona-Zeiten bei Personal-Ausfällen oder kurzzeitiger Schließung von Stationen kurzfristig und flexibel reagieren. Die verschärften Hygienemaßnahmen sorgen zudem für eine Mehrbelastung in vielen Bereichen des pflegerischen Alltags.

Deshalb möchte die Klinik ihren Mitarbeiten zum Tag der Pflege am 12. Mai in diesem Jahr besonders danken. Wie es in einer Mitteilung heißt, arbeiten am ÖHK über 800 Mitarbeiter im Pflegebereich. Jedes Jahr beginnen im Klinikum etwa 20 Azubis ihre Ausbildung als Pflegefachkräfte. Seit diesem Jahr wird sogar ein Traineeprogramm für zukünftige pflegerische Stationsleitungen angeboten.

Von der Neurologie bis zur Psychiatrie, von der Kinder- und Jugendpsychiatrie bis zur Gerontopsychiatrie werden verschiedene Patientengruppen behandelt, sodass für die Pflegekräfte unterschiedliche Einsatzbereiche möglich sind. Zudem gehört dem Klinikum ein Heimbereich an, in welchem die Bewohner über einen längeren Zeitraum ein Zuhause finden und betreut werden.

„Unsere Mitarbeiter versorgen unsere Patienten und Bewohner Tag für Tag mit viel Herz. Dafür möchte ich mich im Namen der gesamten Klinikleitung herzlich bedanken“, sagt Geschäftsführer Klaus-Peter Fiege.