Offene Türen in der Grundschule

Die Grundschule Sonnenhof und der dazugehörige Hort laden interessierte Eltern und insbesondere zukünftige Schulanfänger zu einem Tag der offenen Tür ein. Die Schule möchte den Kindern und ihren Familien am Mittwoch, 30. September, von 15 bis 18 Uhr einen Einblick in ihre Räume in der Brentanostraße 1 in Bad Langensalza gewähren. Dabei gibt es außerdem die Möglichkeit, Fragen zu stellen und mit der Schulleitung oder den Lehrkräften ins Gespräch zu kommen.