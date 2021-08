Oldtimer und mehr auf dem Flugplatz Obermehler

Obermehler. Wieso auf dem Flugplatz keine Flugzeuge, sondern viele Automobile und Motorräder stehen werden.

Ein „Classic Motor Weekend” findet von Freitag, 20. August, bis Sonntag, 22. August, auf dem Flugplatz Obermehler-Schlotheim statt. Veranstaltet wird das Wochenende vom „automobilen Kulturgut“ aus Kassel. Gäste können bei den Fahrten der Teilnehmenden zuschauen und die Automobile sowie die Motorräder näher betrachten.

„Das Classic Motor Weekend ist eine Hommage an die berühmten Flugplatzrennen in Europa“, steht in der Broschüre der Veranstaltung. In den letzten vier Jahren fand in diesem Sinne das „Classic Motor Weekend“ auf dem Flugplatz Kassel-Calden, das als „rollendes Museum“ diese Tradition fortführen soll. Hierbei gibt es weder Rennen noch Zeitmessungen. Viel mehr gehe es um den sorgsamen Umgang mit den Fahrzeugen.

Es musste auch ein neuer Veranstaltungsort gesucht werden. Die Wahl fiel auf den Flugplatz Obermehler-Schlotheim.

Der Freitag ist für die Anreise der Teilnehmenden und für die Streckenerkundung vorgesehen. Am Samstag finden von 8.30 Uhr bis 19.30 Uhr Demonstrations-Läufe statt, am Sonntag von 8 bis 17 Uhr, da die Teilnehmenden ab 17 Uhr die Abreise antreten. Eine weitere Besonderheit wird die Oldtimer-Sternfahrt am Samstag sein. Sie findet im Rahmen des 50. Jubiläums des Motor Sport Clubs Emstal im ADAC statt. Die Fahrer starten aus den Städten Kassel, Bad Hersfeld, Erfurt und Nordhausen und fahren zuerst nach Mühlhausen und anschließend auf den Flugplatz. Eine der Routen führt über von Erfurt aus über Straußfurt, Bad Langensalza und Mühlhausen auf den Flugplatz.

Der Start erfolgt am Samstag an allen Orten um 9 Uhr. Die Fahrer sollen die Oldtimer präsentieren und können, wenn sie es wünschen, an der Aufgabenwertung teilnehmen. Dabei werden beispielsweise Geschicklichkeitsaufgaben gestellt.

Am Samstag, 21. August, findet auf dem Flugplatz Obermehler-Schlotheim von 13 bis 17.30 Uhr außerdem eine Impfaktion mit dem Impfstoff Johnson & Johnson statt. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Der Eintritt für das „Classic Motor Weekend“ kostet am Freitag 5 Euro, am Samstag und Sonntag jeweils 10 Euro. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.