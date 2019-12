Opa grüßt aus der Schneekugel

Als Weihnachtmann verkleidet, so reist Mario Fischer aus Langula an Heiligenabend durch den Landkreis – von Mühlhausen über Großengottern nach Bad Langensalza. Zehn Auftritte als Symbolfigur des weihnachtlichen Schenkens liegen vor dem 42-Jährigen.

Vor gut vier Jahren hat Fischer, der sonst in der Abfallwirtschaft des Landkreises tätig ist, seine Leidenschaft für den rundlichen, freundlichen alten Mann mit langem weißen Rauschebart in rotem Gewand mit Pelzbesatz entdeckt. Er möchte Kindern, aber auch Erwachsenen ein kleines Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Eine Bekannte habe ihn damals gefragt, ob er als Weihnachtsmann einspringen könne. Mit einem einfachen Kostüm vom Discounter habe er sich auf den Weg zum Auftritt gemacht. Dieses Kostüm sei direkt nach dem ersten Einsatz hinüber gewesen. „Nach dem Engagement war ich so begeistert, dass ich mir eine vernünftige Kostümierung zugelegt habe“, berichtet Fischer.

Filzstiefel in der Nachbarschaft besorgt

Bei einem Leinefelder Kostümhändler ist der 42-Jährige fündig geworden. Der Mantel in kräftigem Rot, Maske und eine Perücke mit anhängendem weißen Rauschebart sollten es sein. Echte Lederhandschuhe und Filzstiefel habe er in der Nachbarschaft organisieren können. Das Paar Filzstiefel sei gründlich gereinigt worden, und im Anschluss habe er die Stiefel von der Sohle bis zum Schaft aufgearbeitet. Ein Stock und ein Buch haben zu dieser Zeit noch gefehlt.

Auf einer Shoppingtour sei seiner Frau ein gewaltiges großes rotes Buch aufgefallen – sie schenkte es ihrem Weihnachtsmann, der fortan die Merkzettel für Namen, Wünsche und Hinweise der Eltern darin sammelt.

Knorriger Ast eines alten Kirschbaums

Auf einer Tour durch die Vogteier Flur fiel Fischer ein umgefallener Kirschbaum auf. Mit Unterstützung seiner Nachbarschaft fertigte er aus einem stabilen Ast den Gehstock. Mit einem kleinen Glöckchen daran komplettierte der Angestellte so seine Kostümierung.

Wenn Fischer sich den Mantel anzieht, in die Filzstiefel steigt und sich die Weihnachtsmannmaske überzieht, dann sei er wie in einem Tunnel. „Ich schlüpfe komplett in ein anderes Leben“, sagt Mario Fischer. Er könne ernst bleiben, selbst bei Bekannten.

Ehefrauen auf seine Seite ziehen

Fischer kann sich gut und schnell auf unterschiedliche Situationen einstellen, erkennen, welcher Erwachsene einen Spaß mitmacht und welcher nicht. Männern empfiehlt er, mehr im Haushalt zu helfen oder ein, zwei Bier weniger trinken. Damit habe er sofort die Ehefrauen auf seiner Seite.

An eine Begebenheit erinnert sich Fischer besonders gern: Er besuchte die Familie eines Jungen, dessen Großvater kurz zuvor gestorben war. Die Familie hatte Fischer gebeten, dem Kind einen Gruß vom Opa auszurichten. „Den Gruß mit einem einfachen Satz vermitteln, das funktioniert bei Kindern nicht. Dafür war der Junge noch zu klein“, erzählt der Langulaer. Er besorgte sich eine gläserne Schneekugel, kurz vor Ende seines Besuchs habe er dem Jungen gesagt, dass der Opa im Himmel ihm eine Kleinigkeit mitgegeben habe. Dem Opa im Himmel gehe es gut. Wenn der Junge wieder traurig sei, solle er einfach in die Schneekugel schauen. Dann schaue Opa von oben zu. – Der kleine Junge habe ein Lächeln im Gesicht gehabt. Die Eltern bestätigten später, dass er durch die Aktion sichtlich aufgemuntert gewesen sei.