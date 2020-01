Sabine Dreier (links) und Anna Rosa Hofmann mit dem Teddy, den auch manch erwachsenes Gewaltopfer gern bei der Beratung in die Hand nimmt.

Mühlhausen. Nach zehn Jahren Pause bietet der Weiße Ring in Mühlhausen jetzt im Gemeindezentrum von St. Petri wieder eine anonyme Anlaufstelle.

Opferhilfe in Mühlhausen wieder mit festen Sprechstunden

Der Weiße Ring hat in Mühlhausen nach zehn Jahren Pause wieder Sprechstunden. Die Ehrenamtlichen der Opferhilfe bieten die Beratung jeden ersten Montag im Monat von 17 bis 18 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum „St. Petri“ an.

Die Erfahrung zeige, dass der Weiße Ring doch eine anonyme Anlaufstelle brauche, informiert Anna Rosa Hofmann. Sie bildete mit Sabine Dreier das Start-Team bei den Sprechstunden. Dass am Montag noch niemand kam, wundert die beiden nicht. Denn der neue Termin müsse sich erst herumsprechen. „Wir sitzen hier als Angebot und das ist das Entscheidende“, so Hofmann und Dreier.

Der Weiße Ring ist Deutschlands größte Hilfsorganisation für Opfer von Gewalt und Kriminalität. Im Unstrut-Hainich-Kreis gibt es seit 1996 eine Außenstelle. In Bad Langensalza nehmen sich Hannelore und Bernhard Werner der Betroffenen an. Beide suchen noch immer Nachfolger, denn sie sind über 80 Jahre alt und wollen ausscheiden.

„Das Ehrenamt beim Weißen Ring ist keine Tätigkeit, wo man Lorbeeren bekommt“, sagt Hofmann. Denn die Opfer wollen oftmals nicht, dass ihr Fall in die Öffentlichkeit dringt. Darin sieht sie auch den Grund, warum es so schwierig ist, für Bad Langensalza Engagierte zu finden. Sie und Dreier gehören zu den insgesamt sechs Ehrenamtlichen, die es in Mühlhausen gibt.

Etwa 50 Fälle betreute der Weiße Ring 2019 im Unstrut-Hainich-Kreis. „Die Dunkelziffer der Betroffenen ist größer“, wissen Hofmann und Dreier. Und die Frage, wo Gewalt beginne, könne nur das Opfer beantworten.

Die Ehrenamtlichen sind professionell geschult. Doch für Erstgespräche, die nun auch in den Sprechstunden angeboten werden, gibt es kein Handbuch, berichten Anna Rosa Hofmann und Sabine Dreier. „Wir müssen uns Schritt für Schritt vorantasten und versuchen, Vertrauen aufzubauen“, sagen die beiden.

Für die Ehrenamtlichen ist die Arbeit oftmals ein Kraftakt, denn sie betreuen auch schwere Fälle. „Doch man kann auch Kraft daraus ziehen“, berichten Hofmann und Dreier. Zum Beispiel dann, wenn die Betroffenen Fortschritte machen.

Die Ehrenamtlichen freuen sich, dass die Kirche die Räume für die Beratung zur Verfügung stellt. Sabine Dreier, die Mitglied der Kirchengemeinde ist, hatte den Kontakt vermittelt.