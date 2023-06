Jens Goldhardt ist Organist in Gotha.

Orgel und Saxophon finden sich in Mühlhäuser Kirche

Mühlhausen. Eine Konzertreihe soll in diesem Jahr einen Komponisten ehren, der auch in Thüringen wirkte.

Was entsteht, wenn ein klassisch ausgebildeter Kirchenmusiker und ein im Rock- und Jazzbereich tätiger Saxophonist aufeinandertreffen - wenn zwei völlig unterschiedliche Auffassungen im Umgang mit Musik zusammenstoßen? Die Antwort auf diese Frage werden die Besucher am Sonntag, 2. Juli, um 17 Uhr in der Divi Blasii-Kirche zu hören und erleben bekommen.

Laut einer Mitteilung blicken der Organist Jens Goldhardt aus Gotha und der Saxophonist Ralf Benschu aus Potsdam inzwischen auf eine über 25 Jahre lange musikalische Freundschaft zurück. Für das Konzert haben die beiden Künstler ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, bei dem unter anderem Musik von Max Reger erklingen wird.

Die diesjährige Konzert-Reihe ist diesem in Thüringen wirkenden Komponisten gewidmet, der 2023 seinen 150. Geburtstag begeht.

Das Konzert findet im Rahmen des 32. Thüringer Orgelsommers statt. Das Festival veranstaltet zwischen dem 23. Juni und dem 23. Juli über 50 Veranstaltungen in Thüringen. Eintrittskarten für das Konzert gibt es für zwölf Euro direkt vor Ort an der Tageskasse. Weitere Informationen unter www.orgelsommer.de.