In der Bachkirche in Mühlhausen beginnen wieder die Orgelandachten, die mittwochs stattfinden. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Orgelandachten beginnen am Mittwoch in Mühlhausen

Mühlhausen. Die wöchentlichen Orgelandachten starten am 26. Mai wieder um 12 Uhr in der Bachkirche Divi Blasii in der Kreisstadt.

Die wöchentlichen Orgelandachten starten am Mittwoch, 26. Mai, wieder in der Bachkirche Divi Blasii in Mühlhausen. Beginn ist um 12 Uhr.

Laut Mitteilung gibt es gleich zu Beginn ein „musikalisches Feuerwerk“. Das Erfurter Blechbläserquintett habe sich angekündigt und bringe mit Kreiskantor Oliver Stechbart an der Orgel. Als Höhepunkt bringen sie den ersten Satz aus Josef Gabriel Rheinbergers g-Moll Orgelsonate zu Gehör.

Das Erfurter Blechbläserquintett besteht aus Alexander Bernhard (Trompete), Torsten Müller (Trompete), Tristan Hertweck (Horn), Hans-Peter Oberlander (Posaune) und Carsten Vollmuth (Tuba). Auf dem Programm stehe weiterhin Musik von Wictor Ewald (aus dem Quintett Nr. 1: Allegro Moderato – Adagio) und Szenen aus „La Boheme“ von Giacomo Puccini.

Der Eintritt ist frei. Eine Kollekte ist aber erbeten.