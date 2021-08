Orgelandachten in Nägelstedt, Klettstedt und Kleinvargula geplant

In Klettstedt, Kleinvargula (im Bild) und Nägelstedt wurden in den vergangenen Jahren die Orgel saniert.

Großvargula. Lukas Klöppel lässt am kommenden Samstag die Instrumente in Nägelstedt, Klettstedt und Kleinvargula erklingen.

Eine besondere Konzertreihe organisiert der evangelische Kirchengemeindeverband Großvargula. Wie Pfarrer Klemens Müller mitteilt, werden am Samstag, 7. August, die Orgeln in gleich drei Dörfern erklingen.

In Klettstedt, Kleinvargula und Nägelstedt wurden die Instrumente in den vergangenen Jahren aufwendig saniert beziehungsweise restauriert. Lukas Klöppel bringt sie nun zum Klingen. Der Sondershäuser Organist saß schon vor Jahren an der Orgel in Großvargula und ist nun an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien tätig. Zudem begleitet er seit 2016 die Chorreisen der Thüringer Sängerknaben als Reiseorganist.

Die Andachten beginnen in Klettstedt um 14 Uhr, in Kleinvargula um 15.30 Uhr und in Nägelstedt um 17 Uhr. Der Eintritt zu den drei kurzen Konzerten ist frei. Mögliche Spendeneinnahmen kommen den Menschen in den Flutgebieten in Deutschland zugute.