Orgelkonzert in der Mühlhäuser Marienkirche

In der Marienkirche in Mühlhausen findet am Freitag, 23. Oktober, ein Orgelkonzert statt. Stadtorganist Denny Ph. Wilke erinnert mit seinem Programm an das Weihekonzert im Jahr 1891, das der Berliner Philharmonieorganist Heinrich Reimann aufführte. Wilke, der zur Zeit auch als Gast in der Elbphilharmonie auftritt, spielt nun in der Marienkirche Werke, die auch damals auf dem Programm standen. Zu den Komponisten gehören Johann Sebastian Bach, Franz Liszt und Antonio Caldara.

Beginn ist um 20 Uhr. Die Zahl der verfügbaren Plätze ist aufgrund der Hygienebestimmungen auf 54 beschränkt. Karten für das Orgelkonzert sind in der Tourist Information erhältlich und kosten 13 Euro, ermäßigt 10 Euro. Telefon: 03601 404770.