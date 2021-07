Orgelkonzert in Eigenrieden

Am Sonntag, 18. Juli, findet in Eigenrieden ein Orgelkonzert statt.

Eigenrieden. Der Kirchenmusikstudent Lukas Klöppel aus Wien tritt in der St. Ulrich Kirche auf.

Der Kirchenmusikstudent Lukas Klöppel spielt am Sonntag, 18. Juli, in der St. Ulrich Kirche in Eigenrieden statt. Das Orgelkonzert beginnt um 17 Uhr, wie Pfarrer Florian Zobel mitteilte. Lukas Klöppel studiert in Wien und trat bereits 2020 in der Divi-Blasii-Kirche in Mühlhausen auf. Nach dem Konzert wird es einen Sektempfang vor der Kirche geben.

Der Eintritt zum Konzert ist kostenfrei, um Spenden wird gebeten. Besucher müssen einen Mund-Nasen-Schutztragen.