Orgelkonzert, Wanderung, Fahrrad-Treff: Das ist in den nächsten Tagen im Unstrut-Hainich-Kreis los

Kultur und sportliche Betätigung bieten Veranstaltungen im Unstrut-Hainich-Kreis. Wir haben einige zusammengefasst.

Orgelkonzert in KircheDivi Blasii in Mühlhausen

Werke von Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn-Bartoldi und Dieterich Buxtehude spielt Organist Carsten Böckmann am Freitag, 9. Juni, 17 Uhr, an der Orgel der Mühlhäuser Bachkirche Divi Blasii. Der Eintritt ist frei. Böckmann studierte Kirchenmusik an der Folkwang-Hochschule-Essen und schloss dieses mit dem Staatsexamen ab. 2010 wurde er zum Propsteikantor an St. Urbanus in Gelsenkirchen-Buer berufen.

Wanderung im Hainichzur Königseiche

Der Hainich-Rennstieg-Verein lädt am Sonntag, 11. Juni, zu einer Wanderung in den Langulaer Hainichwald ein. Auf einem abwechslungsreichen, idyllischen Wanderweg geht es zur Königseiche und über den Winterstein ins Langulaer Tal vorbei am geheimnisvollen Taternkreuz. Die mittelschwere Tour ist 15 Kilometer lang und beginnt um 10 Uhr in Langula bei der Feuerwehr. Rucksackverpflegung wird empfohlen. Wanderführer ist Walter Oppel. Der ist erreichbar unter Telefon: 0162/2835260.

Stammtisch der Radfahrerin Mühlhausen

Der Allgemeine Deutsche Fahradclub lädt zum Radfahrstammtisch am Montag, 12. Juni, 19 Uhr, in das Brauhaus zum Löwen in Mühlhausen ein. Auf der Tagesordnung stehen die Planung von Touren und Gespräche über das Fahren.