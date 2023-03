Mühlhausen. Für Gäste kann es zu Einschränkungen beim Besuch der Marienkirche kommen.

Die Restaurierung der historischen Sauer-Orgel in der Mühlhäuser Marienkirche geht in die finale Phase. Mit der Intonation bekommt die Orgel bis Juni ihren individuellen Klang. Voraussichtlich vom 13. März bis zum 1. April kann es in der Marienkirche deshalb zeitweise zu „akustischen Beeinträchtigungen“ kommen, heißt es in einer Mitteilung der Mühlhäuser Museen. Die Kirche bleibt für Besucher geöffnet.