Mühlhausen. Das Ensemble „Percussion Posaune Leipzig“ präsentiert in der Divi-Blasii-Kirche zusammen mit Daniel Beilschmidt an der Orgel ein Programm mit hohem Unterhaltungswert.

Der Thüringer Orgelsommer kommt nach Mühlhausen. Das Ensemble „Percussion Posaune Leipzig“ präsentiert zusammen mit Daniel Beilschmidt an der Orgel ein Programm mit hohem Unterhaltungswert, heißt es in der Ankündigung. Barockes und Jazziges gibt es demnach in „Mit der Königin über den Bach bis zum König.“

Nach klassischen Anfangsklängen erwartet den Zuhörer bereits nach wenigen Takten zum Aufwärmen ein abwechslungsreiches Programm. Von Takt zu Takt servieren die fünf Vollblutmusiker nicht nur Neues, sondern kommentieren Altbekanntes mit unerwarteten musikalischen Ideen. Dass auch der Humor nicht kurz kommt, dafür sorgt Joachim Gelsdorf mit kurzweiligen Erklärungen und Anmerkungen.

Das Konzert findet am Mittwoch, 21. Juli, 19.30 Uhr, in der Divi-Blasii-Kirche statt. Konzertkarten gibt es im Vorverkauf im Servicecenter Mühlhausen, Steinweg 88, oder unter ticketshop-thueringen.de

Eine Mund-Nase-Bedeckung ist mitzubringen (nur für den Einlass und Ausgang).