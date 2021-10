Die St.-Ulrich-Kirche in Obermehler. Für die Orgelsanierung gibt es jetzt Fördermittel (Archiv-Foto).

Orgeltour macht Halt in Obermehler

Obermehler. Die Kirche erhält Fördermittel für Instandsetzung des Instruments.

Hoher Besuch wird am Montag, 18. Oktober, in Obermehler erwartet: Dann macht die „Orgeltour 2021“ des Landesamts für Denkmalpflege und der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen in der Kirche St. Ulrich Halt. Landeskonservator Holger Reinhardt und Stiftungs-Geschäftsführer Matthias Haupt übergeben einen Förderbescheid für die Orgelsanierung. Jährlich fördern die beiden Institutionen solche Vorhaben mit 100.000 Euro.

Unter den acht Projekten, die dieses Jahr landesweit unter 46 Bewerbern ausgewählt wurden, ist auch das in Obermehler. Die dort um 1890 erbaute Petersilie-Orgel ist laut einer Mitteilung verschlissen und teils beschädigt. Sie soll instandgesetzt werden.

Seit 2009 wurden mit dem Programm 98 Orgelprojekte unterstützt, darunter auch einige im Unstrut-Hainich-Kreis wie in Menteroda und Großengottern.