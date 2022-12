Orientierungslose Kraniche bei Heyerode

Heyerode. Schreie von Kranichen nahe Heyerode schreckten die Anwohner auf. Erinnerungen an die Kranich-Katastrophe von 2013 wurden wach.

Eine Formation von hatte am Donnerstagabend nach dem Passieren des Mühlhäuser Stadtwaldes und des Hainichs über Heyerode plötzlich die Orientierung verloren.

Die Zugvögel müssen sehr wahrscheinlich in eine Nebelwand geraten sein und kreisten etwa zwei Stunden lang dicht über den Häusern des Eichsfeldortes.

Von den Heyerödern blieb das trotz der Dunkelheit nicht unbemerkt: Die sonst so imposanten Trompetenrufe der Kraniche klangen dieses Mal wie Angstrufe.

Aufgeschreckte Einwohner erinnerten sich dabei an eine vom März 2013, als sich ein ganzer Schwarm von Kranichen auf dem Flug zu den Brutgebieten in Osteuropa und Skandinavien bei dichtem Nebel und Eisregen im westlichen Unstrut-Hainich-Kreis verirrt hatte.

Für viele der als „Vögel des Glücks“ bekannten Tiere endete die Katastrophe damals tödlich. Hilfe erhielten einige von ihnen seinerzeit in der Tierklinik in Mühlhausen, wo Operationen anstanden. Anschließend erholten sie sich in der Vogelschutzwarte in Seebach.

Bei dem jetzigen Spektakel über dem Nachthimmel von Heyerode kamen offenkundig alle Kraniche mit dem Schrecken davon.