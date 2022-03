Ortseingang von Merxleben verkommt immer mehr zur Müllhalde

Merxleben. Am Ortseingang von Merxleben wird zunehmend Müll entsorgt und die Notdurft wild verrichtet. Ein Bürgermeister möchte etwas dagegen tun, scheitert aber mit seinem Anliegen.

Reifen, Jalousien, Säcke voll mit Hausmüll, Reste von Asbestplatten und ein gutes Dutzend Plastikflaschen gefüllt mit Urin. Der Ortseingang von Merxleben verkommt zunehmend zu einem Platz, an dem Unbrauchbares entsorgt und die Notdurft wild verrichtet wird. Auf Nachfrage bei Ortsteilbürgermeister Jan Edelhäußer (parteilos) heißt es: „Das Problem mit dem illegal entsorgten Müll am kleinen Parkplatz neben der Straße in Richtung Bad Langensalza besteht schon einige Zeit. Dabei sollte eigentlich der Ortseingang die Visitenkarte eines Ortes sein“.

Vor Wochen sei es Edelhäußers Idee gewesen, den Wildwuchs neben der Sondershäuser Straße etwas ausdünnen zu lassen und das Areal in einem Gemeinschaftsprojekt, einem Frühjahrsputz, gemeinsam mit den Einwohnern vom Unrat zu befreien.

Naturschutzberhörde willGehölz nicht ausdünnen

Das Problem: Da der Platz noch vor dem Merxleber Ortseingangsschild ist, fällt es nicht mehr in die Zuständigkeit des Ortsteilbürgermeisters, den Freischnitt zu beauftragen. Nach Angaben Edelhäußers habe er elektronische Post von der Unteren Naturschutzbehörde des Unstrut-Hainich-Kreises bekommen. Darin wurde ihm mitgeteilt, dass es nicht möglich sei, den Wildwuchs herunterzuschneiden: „Die Gehölzstruktur bietet Lebensraum für die Avifauna, dieser geht bei Beseitigung komplett verloren. Bei Verkleinerung erhöht sich das Störpotenzial infolge fehlender Deckung.“ Als Avifauna wird die Gesamtheit aller in einer Region vorkommenden Vogelarten bezeichnet.

Die wiederkehrende Müllablagerung sei ärgerlich und kein schöner Anblick. Aus fachlicher Sicht biete dies keine ausreichende Begründung, um die Gehölze zu beseitigen.

Edelhäußers Projekt, das gut 500 Quadratmeter große Areal auszudünnen, ist aussichtslos. Der 44-Jährige bedauert es, einen Vor-Ort-Termin angeboten zu haben, um eine Lösung zu finden, die Behörde habe aus seiner Sicht aber kein Interesse daran gehabt, eine gemeinsame Lösung zu finden. „Es bleibt alles so, wie es ist. Ich akzeptiere die Entscheidung; es ist Natur und Punkt“, sagt Edelhäußer.

Auch den im Dickicht entsorgten Unrat werde er nicht wie geplant während eines Frühjahrsputzes aufsammeln und entsorgen. Zu groß sei die Gefahr, sich zu verletzten.

Bereits zwei Mal habe er auf den Missstand am Merxleber Ortseingang hingewiesen – einmal beim Ordnungsamt der Stadt Bad Langensalza, einmal bei der Unteren Abfallbehörde. Eine Möglichkeit zu schaffen, den Parkplatz samt umliegenden Grundstücken komplett vor illegaler Müllentsorgung zu schützen, gebe es nicht. Denkbar sei es laut Edelhäußer, einen Zaun zu setzen. Den Platz komplett zu sperren, sei nicht möglich, weil er als Zufahrt zur in der Nähe gelegenen Mühle dient. Zudem könne es nicht sein, viele Nutzer zu bestrafen, weil es vereinzelt Menschen illegal ihren Unrat entsorgen und sich so strafbar machen.

Auf Nachfrage unserer Zeitung bei der Unteren Abfallbehörde des Unstrut-Hainich-Kreises heißt es: „Wir haben den Hinweis zum illegal entsorgten Müll am Ortseingang von Merxleben entgegengenommen und ein Unternehmen damit beauftragt, die Fläche vom Unrat zu befreien. In den vergangenen Tagen wurde der Asbest fachgerecht entsorgt. Der Rest folgt in Kürze“.