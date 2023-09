Die Zukunft der Schänke in Ufhoven ist ein Thema bei einer Einwohnersammlung, die am 8. September im Saal der Gaststätte stattfindet.

Um die Wiederbelebung der Schänke will sich der Ortsteilrat von Ufhoven kümmern. Die Gaststätte ist schon lange geschlossen. In ihrem Saal findet am Freitag, 8. September, um 19 Uhr eine Einwohnersammlung statt. Dabei will der Ortsteilrat über seine Arbeit seit 2019 berichten, als das Dorf, das zu Bad Langensalza gehört, den Ortsteilstatus erhielt. Beim Ausblick soll an diesem Abend auch die Schänke Thema sein.