Ortsumfahrung Mühlhausen: Trassenführung wird sichtbar

Mühlhausen. Zwischen Ammern und Reiser entstehen gleich zwei Brücken auf einem kurzen Abschnitt der neuen Ortsumfahrung Mühlhausen.

So langsam wird die Trassenführung für die Ortsumfahrung Mühlhausen der Bundesstraße 247 sichtbar. Nachdem Bäume und Sträucher gerodet wurden, rücken nun Bagger und Planierraupen an. Zwischen Ammern (rechts im Bild) und Reiser werden die Bauarbeiten besonders intensiv. Auf einem Abschnitt von nur rund 200 Meter müssen mehrere Hindernisse überwunden werden. So entstehen gleich zwei größere Brücken – eine über die Unstrut (vorne) und eine über die Bahntrasse nach Leinfelde (hinten links). av