Oskar Mikulik ist in Mühlhausen jetzt erster Vorsitzender

Mühlhausen. Der Hospizverein For Life traf sich zur Jahreshauptversammlung und zieht nach zwei Jahren Arbeit ein erstes Resümee.

10.230 Euro sind bisher bei der ersten Crowd-Funding-Kampagne des Hospizvereins For Life zusammengekommen, berichtete Oskar Mikulik jetzt auf der Jahreshauptversammlung 2023 im Hotel Stadt Mühlhausen. Auf der Internetseite von Betterplace können Unterstützer via Paypal Spenden für den Mühlhäuser Verein überweisen.

For Life finanziert aus den Spenden den wohnlichen Innenausbau des in Mühlhausen geplanten Hospizes „Evelyn“. Den Gästen des Zwölf-Betten-Neubaus wolle man ein „würdevolles Sterben am Ende ihres Leben in Begleitung ihrer Angehörigen“ ermöglichen. Das Haus unter der Trägerschaft der Diakonie Doppelpunkt solle das Angebot des Teams der spezialisierten Palliativversorgung der Diako Thüringen GmbH ergänzen.

270.000 Euro hat der Verein bisher gesammelt

Inzwischen seien etwa 270.000 Euro an Spendenmitteln zusammen gekommen, so Mikulik. Der Innenausbau werde insgesamt etwa zwei Millionen Euro kosten. Außerdem müsse man den jährlichen Eigenanteil in Höhe von etwa 60.000 Euro ebenfalls aus Spendenmitteln betreiben.

Am Informationsstand des Vereins können Interessierte während des diesjährigen Mühlhäuser Feuerwehrfestes am 29. April persönlich Geld spenden. Das „Wandern fürs Hospiz“ ist am 30. April um 10 Uhr am Weißen Haus geplant. Für diese Veranstaltung und ebenso für das „Radeln fürs Hospiz“ am 30. September von 9 bis 18 Uhr ab Schwanenteich suche der Verein noch Sponsoren, sagte Mikulik. Auch beim Mühlhäuser Röblinglauf am 5. Mai werde der Verein mit einem Stand vertreten sein.

Oskar Mikulik löste am Samstag die bisherige Vorsitzende Elvira Saager ab, die den Ehrenvorsitz des Vereins übernahm.