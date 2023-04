Osterwanderung des Waldvereins Mühlhausen

Zur Osterwanderung (Symbolbild) lädt der Waldverein Mühlhausen am 6. April.

Mühlhausen. Die acht Kilometer lange Tour führt am Gründonnerstag ins Reisersche Tal.

Zu seiner traditionellen Osterwanderung lädt der Waldverein Mühlhausen am Donnerstag, 6. April. Laut Ankündigung der Veranstalter startet der Bus um 9.30 Uhr am Bahnhof, um 9.40 Uhr am Busbahnhof.

Es gehe nach Eigenrode, wo eine etwa acht Kilometer lange, leichte Strecke beginne, durch das Schneidertal nach Beyrode. Weiter geht es entlang der Unstrut durch das Reisersche Tal, wo es eine kleine Osterüberraschung gibt. Die Rückfahrt erfolgt individuell.