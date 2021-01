Paketzusteller fährt Poller um

Zu einem Verkehrsunfal ist es am Samstag, dem 16. Januar, gegen 17.40 Uhr, in der Hermann-von-Salza-Straße in Bad Langensalza gekommen. Ein 19-jähriger Fahrer eines Paketzustelldienstes stellte sein Auto vor einer Polleranlage ab, um Pakete auszuliefern. Anschließend stieg er in sein Fahrzeug und fuhr los. Dabei übersah er, dass er mit der Fahrzeugfront direkt vor einem Poller stand und fuhr diesen um. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Einwirkung von Cannabis stand. Ein Ermittlungsverfahren wurde eröffnet und der Führerschein sichergestellt.