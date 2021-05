Paketzusteller im Unstrut-Hainich-Kreis von Hund gebissen

Marolterode. Dass Hunde und Paketzusteller ein gespaltenes Verhältnis zueinander haben, zeigt mal wieder ein Vorfall am Donnerstag im Unstrut-Hainich-Kreis: Ein Postbote ist von einer Fellnase gebissen worden.

Paketzusteller haben es nicht immer einfach und leben - manchmal - auch gefährlich. Das musste am Donnerstag ein 20-jähriger Zusteller im Unstrut-Hainich-Kreis schmerzlich erfahren. Er wollte in Marolterode eine Lieferung zustellen. Als er am Hoftor des Anwesens stand, steckte plötzlich ein Hund seinen Kopf unter dem Tor durch und biss den ahnungslosen Paketboten in den Fuß. Der Mann musste medizinisch behandelt werden.

Das Grundstück an sich war verschlossen. Warum der Cane Corso Italiano - hierbei handelt es sich um eine italienische Hunderasse - zugebissen hat und überhaupt zubeißen konnte, muss nun geklärt werden.

In Erfurt hatte ein Paketzusteller nicht mit einem Hund, sondern mit zwei Dieben zu tun, die sich an seinem Auto bedienten.

