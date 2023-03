Pampatutti mit einer Überraschung in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Die Mittelalter-Band „Pampatutti“ kommt nach Bad Langensalza. Für ihren Auftritt haben sie nicht nur ein weiteres Bandmitglied im Gepäck, sondern auch eine Überraschung geplant.

Die Band „Pampatutti“ macht Station in Bad Langensalza. Am Freitag, 10. März, um 19.30 Uhr gestalten die Musiker einen Auftritt in der Konzertkirche St. Trinitatis unter dem Motto „Wir bleiben in der Freude“. Trotz schwieriger Zeiten hat sich die Band zum Ziel gesetzt weiter fröhlich und zuversichtlich zu sein und das Publikum an diesem Abend mit Freude mitzunehmen. Karten gibt es im Vorverkauf in der Touristinformation unter Telefon: 03603 / 834424.

„Pampatutti“ ist die Erweiterung des Duos „Pampatut“, das seit über 20 Jahren in der Mittelalter-Szene in ganz Deutschland unterwegs ist und dabei kleine, beschauliche Mittelaltermärkte bis hin zu großen Festivalbühnen bespielt. Am kommenden Freitag tritt „Pampatutti“ - die aus den Musikern Holger, Max, Till und Phil bestehen - nicht nur zur viert, sondern an dem Abend sogar mit fünf Mitgliedern auf und bringen ihr Programm über die Bühne. Außerdem ist noch eine weitere Überraschung geplant. Die Gruppe ist eine Mischung aus Chaos und Kunst, bei der sich niemand sicher sein kann, was als nächstes passiert, auch die Band selbst nicht. Tänze wechseln ab mit derben Liedern und frommen Chorälen.