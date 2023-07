Partei Die Linke im Unstrut-Hainich-Kreis: Sachliche Argumente statt Populismus

Unstrut-Hainich-Kreis. Bei der Mitgliederversammlung des Kreisverbandes Unstrut-Hainich-Kreis der Partei Die Linke geht es auch um die anstehenden Wahlen in Thüringen.

Kostenexplosion und neue Gesetze der Ampel-Koalition im Bund – das alles treibt die Menschen um. Den Krisen-Themen, die die Menschen beschäftigen, will die Partei Die Linke mit „guten sachlichen Argumenten begegnen“. Das ist der Tenor der Mitgliederversammlung des Kreisverbandes Unstrut-Hainich am Samstag in Mühlhausen. Man wolle sich nicht an populistischen Debatten beteiligen, heißt es, vielmehr sollen Lösungen erarbeitet werden, die den Menschen „echte Hilfen sind“. Zu den anstehenden Wahlen in Thüringen sprachen die Kreisvorsitzenden Cordula Eger, die auch Landtagsabgeordnete ist, und Steffen Thormann, sowie Bundestagsabgeordnete Martina Renner.