Persönliche Höhepunkte im UHK: Küsse, Krönung und Zeit mit der Familie

Eckhard Götze (67), Rentner und Hobby-Metereologe aus Grabe





Eckhard Götze Foto: Alexander Volkmann

Es gibt sicher nicht nur den einen Moment 2019 für mich. Es ist die Kombination aus der Begeisterung für die Natur und die Arbeit mit Menschen, die mich fasziniert.

Sicher war die Würdigung der Stadt Mühlhausen für mein ehrenamtliches Engagement ein schöner Moment. Ich bin im Freizeitsport tätig, unterstützte lange den Fußball und nun unsere Volleyballer. Außerdem gebe ich Kurse zur Wassergymnastik in der Thüringentherme.

Deshalb hieß es bei der Preisverleihung, ich sei zu Land und zu Wasser aktiv. Aber die Luft haben sie vergessen. Ich schaue nachts nämlich oft stundenlang in den Sternenhimmel.

Alexander Wettig (40), Mühlhausen, Fachbereichsleiter Rettungsdienst bei den Berufliche Schulen:

Alexander Wettig Foto: Alexander Volkmann

Mein privates Highlight war meine Hochzeit am 1. August. Schön, dass meine Frau nach zehn Jahren ja gesagt hat. Ich hätte mich nie geheiratet.

Es gehört viel Verständnis dazu, wenn man einen Mann hat, der so viel unterwegs ist. Beruflich gesehen war es schön, 13 neuen Notfallsanitätern nach dreijähriger Ausbildung die Abschlusszeugnisse zu übergeben und natürlich freue ich mich über die Wiederwahl in den Stadtrat.

Für mich hat die Unterstützung des Ehrenamtes Priorität. 4419 ist die Zahl des Jahres – so viele Teilnehmer liefen in diesem Jahr beim Röblinglauf mit.

Johanna Borkowski Foto: Alexander Volkmann

Johanna Borkowski (23), Rosenkönigin aus Bad Langensalza:

Der Krönungsball Ende Juni wird mir aus 2019 in besonderer Erinnerung bleiben. Als ich von Luisa Sluka die Krone erhalten habe, vor den vielen Gästen, das war toll.

Generell fühle ich mich in Bad Langensalza sehr wohl. Besonders die innerstädtischen Aktivitäten beeindrucken mich – das Mittelalterstadtfest im Sommer, der lebendige Adventskalender, bei dem ich selbst ein Türchen gestalten durfte, und die Eröffnung des Weihnachtsmarktes.

Ich finde es schön, wie viele Menschen sich in dieser Stadt engagieren.

Jens Weimann. Foto: Daniel Volkmann

Jens Weimann (47), Bürgermeister von Bad Tennstedt:

Den einen Moment gab es gar nicht. 2019 kann ich so zusammenfassen, dass ich glücklich darüber bin, wie sich Bad Tennstedt entwickelt.

Ich freue mich, zu sehen, wie sich das Puzzle Stück für Stück zusammensetzt. Die Verwaltung, die Stadträte und ich bekommen von vielen Seiten Unterstützung – das macht mir am meisten Spaß und Freude.

Wir wachsen zusammen, die Bürger und Firmen beteiligen sich. Wir gehen den Weg der Kurstadt gemeinsam. Das ist ein großer Moment, vielleicht sogar ein Stück weit positive Geschichte für Bad Tennstedt.

Matthias Tasch Foto: Daniel Volkmann

Matthias Tasch (40), Unternehmer aus Struth:

Im August habe ich geheiratet. Meine Frau Anne und ich hatten uns entschieden, dass wir uns auf einer Finca in Mallorca das Ja-Wort geben.

Ein Jahr vorher wurden schon Familie und Freunde eingeladen, so konnten sie planen. Einige Gäste haben ihren Jahresurlaub auf der Finca verbracht. Es war traumhaft, zur Trauung haben wir einen deutschen Redner gebucht.

Unter Olivenbäumen haben wir uns dort nach sechs gemeinsamen Jahren und das Ja-Wort gegeben. Die Atmosphäre war super entspannt und anders. Wir hatten alle mal Zeit, um uns zu unterhalten. Mit meiner Frau und unseren drei Kindern bin ich sehr glücklich.

Liane Elster Foto: Daniel Volkmann

Liane Elster (37), Friseurmeisterin aus Görmar:

Seit einigen Jahren leidet mein Sohn Willi an Neurodermitis. In diesem Jahr waren wir deshalb zur Kur an der Küste.

Leider hat auch diese nichts gebracht, mein kleiner Mann wurde nach wie vor mit Cortison behandelt. Im Mai entschloss ich mich, mit ihm zu einem Heilpraktiker zu gehen. Seine Ernährung wurde umgestellt.

Das und weitere Anwendungen führten schließlich zum Erfolg. Nun koche ich sein Mittagessen für den Kindergarten selbst. Das ist zwar aufwendig, aber für meinen Schatz mache ich das gern.

Die Haut ist besser geworden. Das war für mich ein besonderer Moment.











Mary Fischer Foto: Daniel Volkmann

Mary Fischer (48), Gästeführerin, Sterbebegleiterin, Trauerrednerin aus Bad Langensalza:

Es gab es viele besondere Momente, auch viele mit meinen Kindern.

Sehr berührend war etwa, als meine Tochter Suzette ihr Abizeugnis mit einem Durchschnitt von 1,0 bekommen hat und auf dem Schulplatz mit dem Eichenlaubkranz gekrönt wurde.

Meine kleinste Tochter Minette hat mir ein Büchlein gestaltet „Meine Mama und ich“ – mit vielen liebevollen Worten.

Immer wenn ich es anschaue, rührt es mich zu Tränen. Und ein berührender Moment war auch, als mein Sohn Bruno Ronny beim Weihnachtskonzert im Salza-Gymnasium ein Lied gesungen hat. Das wusste ich vorher nicht.

Johannes Bruns Foto: Daniel Volkmann

Johannes Bruns (53), SPD-Oberbürgermeister von Mühlhausen

Die vielen Begegnungen bleiben als besondere Momente. Mühlhausen hat sich kulturell und sportlich von seiner besten Seite gezeigt.

Das gilt auch für die Feiern zum 30. Jahrestag des Mauerfalls mit den Partnerstädten. Wer es schafft, eine so tolle Kirmes auf die Beine zu stellen, zeigt, welches Engagement vorhanden ist.

Genau das macht mich stolz auf Mühlhausen. In Erinnerung bleibt auch die Debatte zum Standort des Bratwurstmuseums.

Trotz allem bin ich sehr zufrieden, wie wir – Investor, Museumsleute und Rathaus – das Problem gelöst haben und gestärkt daraus hervorgegangen sind.

Marcel Krieghof Foto: Daniel Volkmann

Marcel Krieghoff (38), Verkäufer und Leistungssportler aus Bad Langensalza:

Trotz aller Siege bei verschiedenen Läufen und der Qualifikation für die Berglauf-Nationalmannschaft: Einen absoluten Gänsehautmoment hatte ich im Schacht bei Sondershausen bei Musik der Bergmannskapelle und Grubenatmosphäre.

Etwa 700 Meter unter der Erde, beim Kristalllauf Sondershausen, habe ich mir zum vieren Mal nacheinander den Sieg geholt. Meine Ehefrau Luise landete bei den Frauen auf dem Silberrang. Im Ziel haben ihre Eltern und ich auf sie gewartet.

Ganz besonders war dann anschließend auch die Siegerehrung im Konzertsaal Untertage.

Annette Lehmann Foto: Tino Sieland

Annette Lehmann (55), ehemalige CDU-Landtagsabgeordnete aus Hüpstedt :

Für mich sehr bewegend war der Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel am 27. September im Landtag in Erfurt.

Sie sprach dort beim Festakt der CDU-Fraktion zum Tag der Deutschen Einheit über den Fall der Mauer und die Wiedervereinigung.

Nach 21 Jahren bin ich aus dem Landtag ausgeschieden und durfte zum Abschluss meiner politischen Arbeit dort diese schöne Veranstaltung erleben – als meine fast letzte im Landtag, denn danach gab es nur noch eine außerplanmäßige Sitzung.

Frau Merkel hielt eine schöne Rede. Für mich war das ein wirklich ergreifender Moment.

Jörg Klupak Foto: SPD UHK

Jörg Klupak (55), Gewässerverbandsangestellter, SPD-Stadtrat und Kreistagsmitglied aus Bad Tennstedt:

Familiär gesehen hatte ich meinen schönsten Moment im Februar. Meine Frau und ich standen in Mallorca auf dem Massanella, dem zweithöchsten Berg dort. Die Ruhe war unbeschreiblich.

Rundherum konnte man nur Wasser sehen, es war faszinierend. Es war unsere 25. Reise nach Mallorca. Und wir entdecken jedes Mal wieder etwas Neues.

Oft fahren wir im Winter dorthin, denn man kann dann schon den Frühling schnuppern. Politisch gesehen hatte ich schöne Momente als ich wieder in den Bad Tennstedts Stadtrat und in den Kreistag eingezogen bin.

Uwe Domni Foto: Wir-Fraktion

Uwe Domni (61, parteilos), Ortsteilbürgermeister von Ufhoven:

Ich hatte viele schöne Momente, angefangen vom Beschluss im Februar, dass Ufhoven wieder Ortsteil von Bad Langensalza wird, bis hin zur Eröffnung unseres Lädchens.

Es ist schön, dass viele sich beteiligen und die Chance nutzen, die wir durch den Ortsteilstatus bekommen haben. Wir haben viele Arbeitseinsätze gemacht, zum Beispiel am Mühlstrom, am Sülzenberg oder am Promenadenweg.

Über 900 Stunden haben wir geleistet. Das ist gigantisch, und ich kann nur allen danken, die sich beteiligen. Wenn man sich im Ort umschaut, geht einem das Herz auf. Der Anfang ist gemacht.

Thomas Frey Foto: Daniel Volkmann

Thomas Frey (53), Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt:

Das Kinderfest der Verwaltungsgemeinschaft im September war ein schöner Moment. Diesmal fand es in Mittelsömmern statt.

Ich war überrascht, wie viele Familien gekommen waren und was das Dorf auf die Beine gestellt hat. Privat war mein schönster Moment der Wohnwagen-Urlaub in Kärnten am Millstätter See. Ich bin kein Luxus-Urlaub-Mensch.

Mit reicht es, wenn ich die Natur genießen und die Seele baumeln lassen kann. Da ich beruflich viel unterwegs bin, brauche ich Entschleunigung. Ich kam sehr erholt nach Hause. Meine Frau und ich waren aber auch fast drei Wochen weg.

Katrin Wenk-Olschowsky Foto: Sabine Spitzer

Katrin Wenk-Olschowsky (54), Tierärztin, Wegbebegleiterin und Autorin aus Weberstedt:



Das Jahr 2019 trägt für mich die Überschrift „Feensteig im Hier & Jetzt“. 365 Tage lang bin ich achtsam und mit offenen Augen und Ohren diesen Weg von Weberstedt aus gegangen.

Ich habe das Werden und Vergehen in der Natur beobachtet, das Aufblühen und Reifen. Aus der Idee jedes meiner Bücher „Feensteig im Hier & Jetzt“ über diesen Weg zu tragen und in einem Blog das Erlebte aufzuschreiben, sind ein Winter-, Frühlings- und Sommertagebuch entstanden.

Das Schreiben des Herbsttagebuches beende ich gerade. In den Fotos und Worten spiegelt sich die Schönheit unserer Welt wider.

Arnd Küllmer Foto: Arnd Küllmer

Arnd Küllmer (43), Bauleiter und Alphablock-Sänger aus Bad Bad Langensalza:

Die schönsten Momente für mich sind immer die, die ich mit der Familie verlebe. Speziell die, die ich mit meinen Kindern verbringe.

Meist machen wir keine großen Sachen, wir gehen Eis essen, hängen auf der Couch ab oder machen einen Shoppingtrip.

Es ist nicht entscheidend, was wir machen, sondern dass wir zusammen sind. Musikalisch war der schönste Moment, dass wir das zweite Album von Alphablock fertig bekommen haben.

Ich bin stolz auf unsere Musik und es gab durchweg positive Resonanz von Fans und Kollegen. Im Januar geht es wieder los mit neuen Songideen und Auftritten.

Judith Unfug-Leinhos Foto: Daniel Volkmann

Judith Unfug-Leinhos (48), Lehrerin und Künstlerin aus Thamsbrück:

Die schönsten Momente für mich sind die Begegnungen mit meinem Enkel. Ich staune da nur, weil er so charmant ist mit seinen anderthalb Jahren.

Ich habe den kleinen Kerl am 29. Mai 2018 quasi mit auf die Welt gebracht. Ganz unerwartet, denn im Krankenhaus in Leipzig war damals gerade absoluter Personalnotstand.

Die Hebamme kam dann im letzten Moment dazu und der Arzt kam erst, als der Junge auf der Welt war.

Deshalb habe ich aber eine ganz besondere Beziehung zu meinem hübschen Enkel. Und seine Geburt war einer der schönsten Momente in meinem Leben.

Josephin Bräuer Foto: Claudia Bachmann



Josephin Bräuer (27), Muskönigin aus Faulungen:

Das Jahr startete mit einem gemeinsamen Urlaub mit meiner Oma und meiner Schwester am Gardasee, dort durften wir vier tolle Tage verbringen.

Im Mai verkündete meine Schwester mir, dass ich Patentante werde, dies war ein unvergesslicher Moment.

Im Juni habe ich meiner Oma mitgeteilt, dass ich die Faulunger Muskönigin werde, ich habe sie lange nicht so glücklich gesehen.

Im Juli folgte ein Traumurlaub in Kuba, in dem mein Freund um meine Hand anhielt. Im September wurde ich zur Muskönigin gekrönt, dies zählt zu einem der emotionalsten Momente in meinem Leben.

Dagmar Kleemann Foto: Sabine Spitzer / TA

Dagmar Kleemann (42), Gartenarchitektin und SPD-Stadträtin aus Bad Langensalza

2019 kamen eine Reihe wichtiger kleiner besonderer Momente zusammen. Ein erster beruflicher Höhepunkt war für mich am 5. April die Übergabe des Integrationscampus’ an der Gemeinschaftsschule Menteroda.

Dort haben die Ideen für den Schulhof Gestalt angenommen, die die Schüler zuvor in einer Ideenwerkstatt entwickelt hatten. Am 30. Mai dann ein guter privater Moment: Unsere Tochter wünschte sich schon lange, mal wirklich zu fliegen.

Dieser große Traum ging zu Himmelfahrt auf dem Fliegerhorst für sie in Erfüllung – der besondere Moment war der Blick in ihre glücklichen Augen.

Tibor Georg Foto: Tibor Georg

Tibor Georg (46), Geschäftsführer aus Mühlhausen

2019 hatte für mich viele besondere Momente. Ich habe mit meinem Team „Georg Motorsport“ an vielen Veranstaltungen teilgenommen.

Quasi der Saisonauftakt war am 23. Februar das Benefizkartrennen „Race4Hospiz“ in Essen auf der Daytona-Kartbahn.

Der Erlös geht an ein Kinderhospiz, und mir ist es sehr wichtig, einen Teil dazu beizutragen. Wir waren mit einem Profi-und einem Damenteam am Start.

Es war das einzige Damenteam zu diesem Rennen und erregte viel Aufmerksamkeit. Ich bin sehr froh, ein gutes Team zu haben, mit dem das alles möglich ist.

Thomas Stecher Foto: Daniel Volkmann

Thomas Stecher (37), Sportdirektor aus Mühlhausen:

Naturgemäß ist es schwer, aus einem so ereignisreichen Jahr diesen einen Moment zu filtern.

Privat war das absolute Ereignis die Hochzeit mit meiner Frau Maria. Ich bin meiner Frau, meiner Familie und meinen Freunden unendlich dankbar.

Beruflich war der schönste Moment einer, der über drei Tage angehalten hat: die Reise zum Spiel der Tischtennis-Champions-League nach Orenburg.

Die russische Gastfreundschaft hat mich einmal mehr überwältigt. Das Tolle am Sport ist, dass er Menschen vereint und nicht trennt; es trotz der sportlichen Rivalität keine Schranken in den Köpfen gibt.