Peterhof Gastwirt: „Ich werde nicht abwarten und kein Geld verdienen“

Seit gut zwei Jahren betreibt Andreas Heymann das Gasthaus Peterhof an der Bundesstraße zwischen Pfafferode und Eigenrieden inmitten des Mühlhäuser Stadtwalds. Die Beschränkungen durch die Pandemie ließen den 62-jährigen Gastwirt bereits nach dem ersten Lockdown in diesem Jahr auf eine Idee kommen.

Als die Geschäfte wieder besser liefen, investierte er in einen Bierwagen und moderne Kücheneinrichtung und ließ den Anhänger zur mobilen Gastronomie samt Fenster und Türen umbauen. Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern betreibt er seit wenigen Tagen einen Imbiss vor dem Gasthaus. „Ich habe mir geschworen, nicht mehr abzuwarten und kein Geld zu verdienen“, sagt Heymann.

Die Gaststätte dürfe er zwar nicht öffnen, gegen einen Imbiss vor dem Haus gäbe es laut aktuellen Vorschriften aber keine Einwände. Einzig, die Gäste dürfen die Speisen nicht am Wagen verzehren, deshalb stünden auch keine Sitzgarnituren vor dem Imbiss. Während der ersten Beschränkungen zum Anfang des Jahres bot Heymann, wie viel andere einen Abholservice an. „Unser Gasthaus liegt gut sechs Kilometer von Mühlhausen entfernt, hier kommt niemand her und holt sich eine Roulade mit Klößen ab. Das hat nicht funktioniert“.

Heymann entwickelte ein Imbissangebot und setzt nun auf Bratwurst und Brätel aus der Region sowie Burger, Currywurst, Soljanka und Gulaschsuppe. Seine Burger seien nicht mit denen von Fastfood Ketten zu vergleichen. Den pikant kräftigen Geschmack hole er nicht über das Rindfleisch, dies sei bei richtigen Burgern ohnehin nicht gewürzt. Es sind die selbst hergestellten Soßen die einen Burger ausmachen, weiß der gelernte Koch.

Heymann der schon auf der ganzen Welt Küchenerfahrung sammelte und auch auf der Jacht des russischen Milliardärs Roman Abramowitsch gekocht hat, steht jetzt in einem Imbiss im Mühlhäuser Stadtwald. „Es ist egal was man kocht, wichtig ist sein Wissen und die Erfahrungen einzubringen und natürlich die Liebe zum Handwerk“, sagt der gelernte Koch.