Franz-Josef Pfistner und Ortsteilbürgermeister Robin Kilian am Soldatengrab auf dem alten Friedhof in Klettstedt.

Pfälzer besucht Soldatengrab seines Vaters in Klettstedt

Klettstedt. Im kleinen Ort Klettstedt bei Bad Langensalza fiel Franz-Josef Pfistners Vater. Nun kam er nach Klettstedt, weil ein Film der Geschichte des Gefallenen nachgeht.

Ein Soldatengrab erinnert auf dem Friedhof in Klettstedt an den Zweiten Weltkrieg. Beerdigt ist dort Josef Pfistner, der fern seiner Heimat im badischen Rastatt starb. Das Grab hat jetzt ein Nachfahre des Gefallenen besucht. Er war in den Ort wegen des Dokumentarfilms „Auf verschlungenen Wegen“ Ort gekommen.

Der Film geht Pfistners Geschichte nach, der zu Kriegsende in Bad Tennstedt stationiert war. Er starb am 9. April 1945 bei Gefechten mit US-amerikanischen Soldaten in Klettstedt und wurde dort beigesetzt. Den Film haben Jutta Kuhse-Kemper und Knut Kuhse gedreht. Die Vorführung, zu welcher der Heimatverein kürzlich im Bürgerhaus eingeladen hatte, stieß auf großes Interesse. Laut Ortsteilbürgermeister Robin Kilian (CDU) kamen mehr als 80 Menschen.

Franz-Josef Pfistner, Sohn des getöteten Soldaten, aus dem pfälzischen Herxheim bedankte sich für das Interesse sowie bei Familie Stauch, die das Grab seit Jahren pflegt. Er sei gerührt, dass das Leben des Vaters durch den Film aufgearbeitet wurde. Mit seiner Frau verbrachte Pfistner den Tag in Klettstedt und sprach auch mit Einwohnern, die das Kriegsende in Klettstedt erlebt hatten. Am Grab seines Vaters legte er Blumen nieder.