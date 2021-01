Pfarrer nimmt Abschied von Bad Tennstedt

Bad Tennstedt. Steffen Pospischil verlässt die evangelische Pfarrstelle Bad Tennstedt. Bis zum Sommer wird der 47-Jährige den Nachbarkirchenkreis Bad Frankenhausen-Sondershausen unterstützen, wo die Situation personell sehr angespannt ist. So lange bleibt der Pfarrer mit seiner Familie noch im Pfarrhaus in der Kurstadt wohnen, bevor er sich in einer anderen Pfarrstelle neuen Herausforderungen stellt.

Mit dem Jahreswechsel endete bereits Pospischils Dienst in Bad Tennstedt. Denn er hat noch Resturlaub. Seine Vertretung übernehmen jetzt Pfarrer Friedrich Berger vom Erprobungsraum in Bad Langensalza und Pfarrerin Annett Seeber, die unter anderem Klinikseelsorgerin am Hufeland-Krankenhaus in Bad Langensalza ist.

Im November 2014 hatte Steffen Pospischil in Bad Tennstedt seine Stelle angetreten. „Es war eine spannende und wichtige Aufgabe“, sagt er. Vor allem von Bauarbeiten war diese geprägt. Bereits kurz nach seiner Amtseinführung hatte er in der Decke der Trinitatis-Kirche in Bad Tennstedt massive Risse entdeckt. Das Gotteshaus musste gesperrt werden, weil die statische Sicherheit nicht mehr gegeben war. Unter seiner Regie wurden die Türme mit Stahlträgern verbunden, um sie am Auseinanderdriften zu hindern. Inzwischen haben die Sanierungsarbeiten im Chorraum begonnen.

Zu Pospischils Pfarrbereich gehörten auch Ballhausen, Kutzleben, Lützensömmern, Bruchstedt sowie Haussömmern, Hornsömmern und Mittelsömmern. Auch dort gab es viele Baustellen. Unter anderem koordinierte er die statischen Sicherungen der Kirche St. Ambrosius in Haussömmern. Und auch die Sanierung der Orgel in der Kirche St. Cyriacus und St. Laurentius in Mittelsömmern fiel in seinen Aufgabenbereich.

Noch ist offen, wann die offizielle Verabschiedung stattfinden kann. Denn wegen der aktuellen Corona-Situation steht der am 10. Januar geplante Gottesdienst der Gemeindekirchenräte des Pfarrbereiches Bad Tennstedt in der Nikolaikirche Bad Tennstedt auf der Kippe. „Es wird noch eine Möglichkeit geben, sich von mir zu verabschieden“, verspricht Pospischil. Spätestes bei der Wiedereinweihung der Trinitatis-Kirche. „Das will ich auf keinen Fall verpassen“, sagt er.