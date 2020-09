Picknickkonzert an Popperöder Quelle

Die Musiker Max Ludwig und Nigel Connell (rechts) spielen gemeinsam mit Bandkollegen an der Popperöder Quelle in Mühlhausen.

Nach monatelanger künstlerischer Pause wegen der Corona-Pandemie sind Musiker richtig heiß darauf, wieder vor Publikum zu spielen. So geht es gerade auch Sänger Nigel Connell aus Irland. Der 47-Jährige ist seit März mit Sohn und Frau bei deren Familie in der Vogtei, denn in seinem Heimatland herrscht immer noch ein strenger Lockdown. Nun steht der Profimusiker zum ersten Mal wieder auf der Bühne – gemeinsam mit bekannten Musikern aus dem Unstrut-Hainich-Kreis. Dank gelockerter Regeln ist das in Deutschland wieder möglich.