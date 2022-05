Pilgerwanderung zum Kloster Volkenroda

Mühlhausen. Am Samstag ist die Gelegenheit, ein Stückchen des 300 Kilometer langen Pilgerweges Loccum-Volkenroda zu absolvieren.

Wer ein Stück des überregionalen Pilgerwegs Loccum-Volkenroda laufen möchte, kann diesen Samstag, 21. Mai, an einer Pilgerwanderung teilnehmen. Diese startet um 9 Uhr an der Marienkirche in Mühlhausen und endet gegen 17 Uhr am Kloster Volkenroda, dem offiziellen Endpunkt des 300 Kilometer langen Weges.

Die Pilgerbegleiterin Gudrun Laqua beschreibt die Route wie folgt: Von Mühlhausen geht es in Richtung Görmar, vorbei an der Martini-Kirche mit dem auffälligen gelben Fachwerkturm. An der Unstrut und Natter entlang, an Streuobstwiesen mit den blühenden Adonisröschen vorbei nach Kleingrabe zur St. Albanus Kirche. Über den alten Klosterweg, den Eselstieg, kommen wir schließlich zum Kloster Volkenroda. Die Teilnahmegebühr inklusive Rücktransfer beträgt 15 Euro. Die Anmeldung ist noch möglich im Internet unter: www.loccum-volkenroda.de.