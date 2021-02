Pkw brennt auf Tankstellengelände in Bad Tennstedt

Auf dem Gelände einer Tankstelle in der Bahnhofstraße ist am Sonntagnachmittag gegen 15.45 Uhr ein Fahrzeug in Flammen aufgegangen.

Der Fahrer betankte sein Fahrzeug gerade, als er zunächst ein Knistern aus dem Motorraum wahrnahm und später Rauch aufstieg. Er versuchte, mithilfe eines Feuerlöschers den Brand zu bekämpfen. Ihm gelang es noch, seinen Skoda aus dem Tankstellenbereich zu fahren, wo das Auto dann schließlich ausbrannte.

Die Feuerwehr Bad Tennstedt war im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen. Am Pkw entstand Totalschaden. Ersten Ermittlungen zufolge war ein technischer Defekt für das Feuer verantwortlich. Personen kamen nicht zu Schaden.

