Plan für Toiletten-Neubau am Rosengarten vorgestellt

In die Debatte um den Neubau einer öffentlichen Toilette in Bad Langensalza kommt wieder Leben. Im Bauausschuss wurden jetzt konkretere Pläne vorgestellt. Rund 244.000 Euro würde demnach eine schlicht gehaltene Anlage am Rosengarten kosten.