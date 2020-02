Plessetürmchen wirbt in Lengenfeld

Der Förderverein Plesseturm konnte wegen der aktuellen Kassenlage erstmals über eine erste konkrete Vorgehensweise zur Sanierung des Wahrzeichens zwischen Hildebrandtshausen und Wandfried beraten.

Der Kassenstand beträgt 36.000 Euro. Darüber hinaus liegen zwei Förderzusagen von 30.000 Euro vor. Deshalb sollen erste Gespräche mit der Eigentümerin des Bauwerks, der Stadt Wanfried, geführt, ein Kostenvoranschlag zur Sanierung des Holzturms eingeholt und weitere Möglichkeiten zur Spendenakquise geprüft werden. So heißt es von Vorstandsmitglied Wilhelm Gebhard, der zugleich Wanfrieds Bürgermeister ist. Der Turm ist aufgrund von Verwitterungsschäden seit 2016 gesperrt.

„Dass der Vorstand nun in der Lage ist, erstmals konkret über die geplante Sanierung des Turms nachzudenken, haben wir kleinen wie auch großen Zuwendungen zu verdanken“, meint der Vorsitzende Uwe Roth. So konnte Roth zur Vorstandssitzung 205,70 Euro aus den Händen von Susanne Dahmer in Empfang nehmen. Dahmer hat zum 25-jährigen Geschäftsbestehen im Oktober 2019 beschlossen, den Förderverein zu unterstützen.

Laut Gebhard kommen noch 189 Euro aus den Miniatur-Plessetürmen, die als Spendenbox in Wanfrieder Geschäften aufgestellt, sind.

Einen Spendenturm hat Vorstandsmitglied Florian Klaucke aus Hildebrandshausen mit nach Lengenfeld/Stein genommen und dort in einem Geschäft aufgestellt.