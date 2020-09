Bad Langensalza. Am 6. August drangen Einbrecher in eine Tankstelle in Bad Langensalza ein und stahlen Waren im Wert von mehreren Tausend Euro.

Polizei bittet um Hinweise: Tankstellen-Einbrecher in Bad Langensalza von Kamera gefilmt

Nach einem Einbruch in eine Tankstelle in Bad Langensalza am Donnerstag, 6. August, sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu den drei Verdächtigen machen können. Eine Kamera hatte die Tat aufgenommen.

Einer der Täter in der Tankstelle mit einer auffälligen blauen Tasche. Foto: LPI Nordhausen

Wie die Polizei berichtete, waren am 6. August drei Einbrecher gegen 2.40 Uhr gewaltsam in die Aral-Tankstelle in der Sondershäuser Straße eingedrungen. Sie zerschlugen mit einem Hammer die Scheibe und stahlen aus dem Kassenbereich Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise, insbesondere zu einem auffälligen Shirt mit der Aufschrift SAM. Ein anderer Täter trug Schuhe mit roter Fersenschnalle. Auffällig ist auch eine blaue Tasche.

Wer Hinweise zu der Tat und den Tätern geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Bad Langensalza unter Telefon 03603/8310 oder an jede andere Polizeidienststelle.