Polizei ermittelt zu Handwerkertrick im Unstrut-Hainich-Kreis

Kontaktbereichsbeamter Thomas Haustein bei der Beweisaufnahme an einem Garagendach in Menteroda.

Unstrut-Hainich-Kreis. In mehreren Fällen in der Region nahmen vermeintliche Handwerker ihren Auftraggebern Wucherpreise ab.

Die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ist bei ihren Ermittlung zum sogenannten Handwerkertrick einen großen Schritt weitergekommen. Die Tatverdächtigen eines Falls aus Menteroda wurden ermittelt, erklärt der Leiter des Ermittlungsdienstes Uwe Theuerkauf. Es handelt sich um Handwerker aus Polen. Das Strafverfahren ist eingeleitet. Es geht um den Verdacht auf Wucher und Betrug.

Die Masche sei bundesweit seit längerem bekannt, sagt der Leiter der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich, Pascall Rödiger. Nun wurden mehrere Fälle in Nordthüringen bekannt. Nach Erkenntnissen der Polizei handelt es sich um Handwerker aus dem osteuropäischen Raum, die teilweise legitimiert durch eine Reisegewerbekarte Leistungen zu einem vermeintlich günstigen Preis anbieten. Am Ende werde das bis zu Zehnfache der vereinbarten Summe verlangt, um sich dann mit dem Auftraggeber in der Mitte zu einigen. Das könne den Straftatbestand des Wuchers erfüllen, wegen fehlender Gewährleistung auch den des Betrugs.

Zusammenhang zu Taten im März im Kyffhäuserkreis hergestellt

Im konkreten Fall in Menteroda hatten die Handwerker von einem Rentner 5000 Euro für ein Garagendach aus Blech verlangt. Anschließend entsorgten sie einen Teil der alten Asbestplatten im nahe gelegenen Wald. Dieselben Tatverdächtigen schlugen im März im Kyffhäuserkreis zu, wo Polizisten damals die Personalien kontrollierten. Ein Zusammenhang wurde ermittelt.

Nach der Berichterstattung in unserer Zeitung über den Fall in Menteroda meldeten sich Opfer aus Nottertal-Heilinger Höhen und Herbsleben. Die Kontaktbereichsbeamten hätten gute Arbeit gemacht, sagt der Leiter der Polizeiinspektion. Obwohl es aktuell schwierig sei, Handwerker zu bekommen, rät er zur Vorsicht bei Haustürgeschäften. Man solle sich Bedenkzeit erbeten, nicht ohne schriftlichen Vertrag Aufträge vergeben und verdächtige Personen nicht mit ins Haus zu lassen.

Kreishandwerksmeister Roland Reichenbach erklärt, man könne sich bei der dringenden Suche nach Handwerkern an die Kreishandwerkerschaft wenden. Sie gibt im Zweifelsfall Auskunft darüber, ob ein Betrieb eingetragen ist.