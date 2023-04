Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis informiert über Ausbildungsangebot

Über Ausbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten bei Polizei (Symbolfoto), Bundeswehr, Feuerwehr und im Rettungsdienst können sich junge Leute am 27. April in Mühlhausen informieren.

Unstrut-Hainich-Kreis. Zum Boys- und Girlsday in Mühlhausen sind auch Bundeswehr, Feuerwehr und der Rettungsdienst anwesend.

Junge Leute, die eine Ausbildung bei der Polizei machen möchten, sind zum Boys- und Girlsday in die Dienststelle in Mühlhausen eingeladen. Am Donnerstag, 27. April können sie dort Einblicke in den Beruf von Polizisten und Polizistinnen bekommen. Dafür steht ihnen laut einer Pressemitteilung das Team der Nachwuchsgewinnung für Fragen rund um die tägliche Arbeit und die Ausbildung bei der Thüringer Polizei zur Verfügung. Auch Bundeswehr, Feuerwehr und der Rettungsdienst informieren dort an diesem Tag über ihre Karriereangebote. Wer an der Veranstaltung teilnehmen möchte, muss sich allerdings anmelden im Internet unter der Adresse www.girls-day.de/Radar.