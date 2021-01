Polizei klärt Brandstiftung in Mühlhausen auf

Einen mutmaßlichen Brandstifter fasste die Polizei nach längeren Ermittlungen. Er soll in der Nacht vom 17. zum 18. Dezember in der Felchtaer Straße eine Papiertonne angezündet haben. Das Feuer war zwar schnell gelöscht, verursachte aber auch Beschädigungen an der Fassade einer Apotheke. Die Kriminalpolizei in Mühlhausen habe daher wegen versuchter schwerer Brandstiftung ermittelt.

Am Freitag, 15. Januar, konnten Beamte nun laut Pressemitteilung einen polizeibekannten 32-jährigen Mann in seiner Wohnung in Mühlhausen festnehmen. Das Amtsgericht habe die Unterbringung in einer Klinik angeordnet, da der Mann psychisch krank sei. Die Ermittler prüfen, ob er auch für andere Brände in der Region verantwortlich ist.