Polizei sucht Brandstifter in Mühlhausen - Jugendliche bei Moped-Unfall verletzt

Anzeigen gegen Autofahrer

Freitagnacht stoppten Polizisten, gegen 0.30 Uhr, in der Feldstraße, den Fahrer eines Audi. Eine Überprüfung ergab, dass der 35 Jahre alte Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem stand er unter Drogeneinfluss und die am Auto angebrachten Kennzeichen gehörten nicht zum Fahrzeug, berichetet die Polizei. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten erstatteten Anzeige.

Mülltonnen in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Mehrere Mülltonnen standen in der Nacht zum Freitag, gegen 2.40 Uhr, am Kiliansgraben in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass die Tonnen durch Unbekannte in Brand gesetzt wurden und bittet daher Zeugen, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

Mopedfahrerin und Sozia bei Unfall verletzt

Eine 15-jährige Mopedfahrerin fuhr laut Polizei am Donnerstag, gegen 16.45 Uhr, die Vargulaer Straße aus Richtung Rosa-Luxemburg-Straße. Als sie an einem Auto vorbeifahren wollte, setzte dessen 63 Jahre alter Fahrer zurück. Die Mopedfahrerin stieß gegen die hintere Stoßstange. Ihre 14-jährigen Mitfahrerin und sie stürzten. Beide Jugendliche erlitten leichte Verletzungen.

