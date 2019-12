82 Feuerwehrleute aus der Region kämpften am Samstag in Horsmar gegen einen Wohnhausbrand.

Polizei vermutet Fahrlässigkeit als Brandursache in Horsmar

Offenbar durch fahrlässiges Verhalten ist der Wohnhausbrand am Samstagnachmittag in Horsmar ausgelöst worden. Wie es am Montag von einer Sprecherin der Polizei hieß, habe nach derzeitigem Stand der Ermittlungen leichtfertiger Umgang mit Asche das Feuer verursacht. Über einen Schuppen krochen die Flammen an der Hauswand bis unters Dach. Die im Haus lebende Familie habe das Feuer bemerkt und blieb unverletzt. Der aufsteigende Qualm war selbst von der Bundesstraße aus zu sehen.

Im Einsatz waren 82 Feuerwehrleute aus der gesamten Gemeinde Unstruttal, aus Mühlhausen und aus Bickenriede. Am Samstag und am Montag untersuchte die Kriminalpolizei den Brandort. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Sachschaden auf 100.000 Euro.