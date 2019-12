Die Polizei durchsucht am Dienstag ein Wohnhaus in Herbsleben.

Polizeieinsatz in Herbsleben: Wohnhäuser durchsucht

Zwei Festnahmen, ein fünfstelliger Bargeldbetrag, eine Schreckschusswaffe sowie jede Menge Betäubungsmittel, darunter Methamphetamine und Cannabis, sowie ein gefundenes Wildschwein sind die vorläufige Bilanz zweier Hausdurchsuchungen in Herbsleben am Dienstagmorgen. Laut Polizei erfolgte der Zugriff zum Wohnhaus in der Ortsmitte um sechs Uhr am Morgen. Ein Sondereinsatzkommando habe sich über ein kleines Fenster an der Giebelseite des Hauses Zutritt verschafft. Die Scheiben seien dabei zu Bruch gegangen. Die Spezialeinsatzkräfte der Polizei hätten alle Personen im Haus dingfest gemacht und das Gebäude gesichert an die Ermittler übergeben.

Kistenweise sicher gestellte Beweismittel werden abtransportiert.

Ähnlich habe man bei einem zweiten Objekt im Ort agiert. Alle angetroffenen Personen stehen laut Polizei im dringenden Tatverdacht in der Region und in Herbsleben mit Rauschgift gehandelt zu haben. Die Betäubungsmittel sollen auch an Minderjährige verkauft worden sein, erläutert Kriminaloberrat Detlef Grabs. Er leitet die Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen. Im Vorfeld der Hausdurchsuchungen am Dienstag habe man einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen 26 Jahre alten mutmaßlichen Mittäter erwirken können. Den Mann habe man im Haus antreffen können und den Haftbefehl vollstreckt. Er wurde auf die Polizeidienststelle nach Mühlhausen gebracht. Um seine Personalien feststellen zu können, sei ein 19-Jähriger ebenfalls zur Wache mitgenommen worden. Ein 13-jähriges Mädchen, welches die Polizisten in einem der Objekte antrafen, wurde an die Mutter übergeben. Das Kind, dessen 19-jähriger Freund an der Einsatzadresse lebt, stand offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen, dies habe ein Schnelltest bestätigt. Zufällig ist den Beamten bei der umfangreichen Hausdurchsuchung ein weiterer junger Mann ins Netz gegangen. Dieser habe einen offenen Vollstreckungshaftbefehl wegen einer Geldbuße von 35 Euro gehabt. Er habe das Geld bezahlt und konnte wieder auf freien Fuß gesetzt werden. „Das hier in der Gemeinde mit Betäubungsmitteln gehandelt wird, dazu gab es reichlich Hinweise aus der Bevölkerung. Nicht nur an die Polizei, auch die Regionalmedien haben umfangreich und mehrfach darüber berichtet“ sagt Grabs. Dies habe die Tatverdächtigen immer mehr in den Fokus der Polizei rücken lassen und sei am Ende ein Beschleuniger für die Ermittlungen gewesen. Auch die 52 Jahre alte Hauseigentümerin wird festgenommen. Foto: Daniel Volkmann Während der gut achtstündigen Polizeiaktion pendeln die Beamten oft zwischen Einsatzfahrzeugen und Wohnhaus. Mehrere Cannabispflanzen und etliche Kisten mit sicher gestellten Inhalt werden verladen. Der mit Polizeifahrzeugen zu geparkte Kirchhof wird am Dienstagvormittag zum Anziehungspunkt für die Einwohner. Einige von ihnen bleiben stehen und beobachten. Auch an der Straße halten mehrfach hintereinander, teils hochwertige Karossen mit Kennzeichen anderer Landkreise, um dem Polizeieinsatz zu folgen. Kurz nach dem Mittag erlässt die Staatsanwaltschaft Mühlhausen am Dienstag dann Haftbefehl gegen die 52 Jahre alte Hauseigentümerin. Sie wollte, so erklärt es die Polizei, während der Hausdurchsuchung offenbar einen Rucksack mit weiterem Bargeld und einer großen Menge Drogen auf dem Boden im Nebengelass des Wohnhauses verschwinden lassen. Beim Zugriff des Sondereinsatzkommandos am Dienstagmorgen geht eine Fensterscheibe zu Bruch Foto: Daniel Volkmann Durch den Einsatz einer Drohne gelang es den Rucksack samt Inhalt zu finden. Bei der Mehrstündigen Durchsuchung fanden die Polizisten im Stall auch ein Wildschwein. Die Beamten mussten daher das Veterinäramt des Landkreises hinzuziehen.